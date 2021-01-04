«Торино» задолжал «Осасуне» почти 3 миллиона евро за трансфер Беренгера

Руководство «Осасуны» обратилось в ФИФА с требованием обязать «Торино» рассчитаться за трансфер полузащитника Алекса Беренгера, сообщает Mundo Deportivo.

По утверждению «Осасуны», «Торино» не выплатил последний транш в размере 1,3 миллиона евро за переход вингера в 2017 году (из 7 миллионов, прописанных в соглашении). Также итальянский клуб не заплатил оговоренные 1,5 миллиона за перепродажу футболиста, которого «быки» осенью отправили в «Атлетик» за 10,5 миллиона евро.

«Торино» пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес.