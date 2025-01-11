«Ювентус» и «Торино» поделили очки в дерби

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Торино» в матче 20-го тура серии А — 1:1.

У гостей на 8-й минуте счет открыл Кенан Йылдыз. Хозяева отыгрались в концовке первого тайма — отметился Никола Влашич.

В начале второго тайма главные тренеры команд Паоло Ваноли («Торино») и Тиаго Мотта («Ювентус») получили красные карточки.

«Ювентус» набрал 33 очка и занимает 5-е место в таблице серии А. «Торино» с 22 очками — на 11-й строчке.