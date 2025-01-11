«Торино» примет «Ювентус» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу в субботу, 11 января. Матч пройдет на Олимпийском стадионе «Гранде-Торино» в Турине (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торино» — «Ювентус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 19 туров серии А «Торино» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ювентус» с 32 баллами идет на пятой строчке чемпионата Италии.

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