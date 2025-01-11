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Сегодня, 18:45

«Торино» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Торино» сыграет с «Ювентусом» в чемпионата Италии 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press

«Торино» примет «Ювентус» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу в субботу, 11 января. Матч пройдет на Олимпийском стадионе «Гранде-Торино» в Турине (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торино» — «Ювентус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 19 туров серии А «Торино» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ювентус» с 32 баллами идет на пятой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 20:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Ювентус

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Торино
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
15
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
16
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
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38 тур
10.01 22:45
Лацио – Комо
 1 : 1
11.01 17:00
Эмполи – Лечче
 - : -
11.01 17:00
Удинезе – Аталанта
 - : -
11.01 20:00
Торино – Ювентус
 - : -
11.01 22:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.01 14:30
Дженоа – Парма
 - : -
12.01 17:00
Венеция – Интер
 - : -
12.01 20:00
Болонья – Рома
 - : -
12.01 22:45
Наполи – Верона
 - : -
13.01 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 14 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
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