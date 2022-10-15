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Сегодня, 18:07

«Торино» — «Ювентус»: Миранчук в стартовом составе команды на матч

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Торино» дома сыграет с «Ювентусом» в 10-м туре серии А. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Схюрс, Джиджи, Влашич, Лазаро, Айна, Линетти, Лукич, Радонич, Миранчук.

«Ювентус»: Шченсны, Сандро, Бремер, Данило, Рабьо, Костич, Маккенни, Локателли, Куадрадо, Мойзе Кин, Влахович.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Алексей Миранчук
ФК Торино
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Эмполи» с минимальным счетом обыграл «Монцу» в чемпионате Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
2
 Аталанта 9 6 3 0 14-5 21
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 9 3 2 4 8-11 11
12
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 5
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 7 1 2
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