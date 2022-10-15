«Торино» — «Ювентус»: Миранчук в стартовом составе команды на матч

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«Торино» дома сыграет с «Ювентусом» в 10-м туре серии А. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Схюрс, Джиджи, Влашич, Лазаро, Айна, Линетти, Лукич, Радонич, Миранчук.

«Ювентус»: Шченсны, Сандро, Бремер, Данило, Рабьо, Костич, Маккенни, Локателли, Куадрадо, Мойзе Кин, Влахович.