«Торино» — «Верона»: Миранчук выйдет в стартовом составе

«Торино» на своем поле в рамках 16-го тура чемпионата Италии примет «Верону». Стали известны составы команд на эту игру.

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут матча.

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Лукич, Родригез, Влашич, Лазаро, Джиджи, Войвода, Риччи, Родонич, Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний россиянин принял участие в 9 матчах за «быков» во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Матч пройдет сегодня, 4 января, начало — 16.30 мск.