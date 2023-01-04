«Торино» — «Верона»: Миранчук выйдет в стартовом составе
«Торино» на своем поле в рамках 16-го тура чемпионата Италии примет «Верону». Стали известны составы команд на эту игру.
Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут матча.
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Лукич, Родригез, Влашич, Лазаро, Джиджи, Войвода, Риччи, Родонич, Миранчук.
В текущем сезоне 27-летний россиянин принял участие в 9 матчах за «быков» во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Матч пройдет сегодня, 4 января, начало — 16.30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Рафаэл Леан
Милан
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3
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