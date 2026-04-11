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«Торино» нанес «Вероне» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Торино» на своем поле обыграл «Верону» в матче 32-го тура итальянской Серии А — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Джованни Симеоне (6-я минута) и Чезаре Казадеи (50-я). У гостей отличился Кирон Боуи (38-я).

«Торино» (39 очков) занимает 12-е место в Серии А. «Верона» потерпела четвертое поражение подряд и с 18 очками идет 19-й в турнирной таблице.

В параллельном матче «Кальяри» дома победил «Кремонезе» (1:0).

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур.
11 апреля, 16:00. Олимпийский (Турин)
Торино
2:1
Верона
Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур.
11 апреля, 16:00. Унипол Домус (Кальяри)
Кальяри
1:0
Кремонезе

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Источник: Таблица Серии А
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ФК Верона
ФК Кальяри
ФК Кремонезе
ФК Торино
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 8 7 1 0 23-10 22
2
 Лацио 8 7 1 0 16-5 22
3
 Рома 8 5 3 0 19-6 18
4
 Милан 8 5 3 0 16-7 18
5
 Комо 8 5 2 1 14-7 17
6
 Ювентус 8 4 2 2 11-8 14
7
 Фрозиноне 8 4 2 2 17-13 14
8
 Торино 8 4 1 3 13-11 13
9
 Кальяри 8 4 1 3 6-9 13
10
 Наполи 8 3 2 3 13-10 11
11
 Аталанта 8 3 1 4 14-15 10
12
 Лечче 8 3 0 5 9-14 9
13
 Болонья 8 2 2 4 8-10 8
14
 Сассуоло 8 2 2 4 12-16 8
15
 Монца 8 2 1 5 15-18 7
16
 Дженоа 8 2 1 5 6-13 7
17
 Удинезе 8 1 1 6 9-18 4
18
 Фиорентина 8 1 1 6 9-19 4
19
 Парма 8 1 1 6 5-15 4
20
 Венеция 8 1 0 7 6-17 3
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27.10 20:30 Сассуоло – Лацио - : -
27.10 22:45 Рома – Кальяри - : -
27.10 22:45 Торино – Комо - : -
28.10 20:30 Милан – Болонья - : -
28.10 20:30 Парма – Удинезе - : -
28.10 20:30 Венеция – Интер - : -
28.10 22:45 Дженоа – Ювентус - : -
28.10 22:45 Монца – Наполи - : -
29.10 20:30 Фрозиноне – Лечче - : -
29.10 22:45 Фиорентина – Аталанта - : -
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Рома

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Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

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Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

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Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

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 6 1 2
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