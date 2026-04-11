«Торино» нанес «Вероне» четвертое поражение подряд

«Торино» на своем поле обыграл «Верону» в матче 32-го тура итальянской Серии А — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Джованни Симеоне (6-я минута) и Чезаре Казадеи (50-я). У гостей отличился Кирон Боуи (38-я).

«Торино» (39 очков) занимает 12-е место в Серии А. «Верона» потерпела четвертое поражение подряд и с 18 очками идет 19-й в турнирной таблице.

В параллельном матче «Кальяри» дома победил «Кремонезе» (1:0).

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур.

11 апреля, 16:00. Олимпийский (Турин)

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур.

11 апреля, 16:00. Унипол Домус (Кальяри)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max