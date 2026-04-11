«Торино» нанес «Вероне» четвертое поражение подряд
«Торино» на своем поле обыграл «Верону» в матче 32-го тура итальянской Серии А — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Джованни Симеоне (6-я минута) и Чезаре Казадеи (50-я). У гостей отличился Кирон Боуи (38-я).
«Торино» (39 очков) занимает 12-е место в Серии А. «Верона» потерпела четвертое поражение подряд и с 18 очками идет 19-й в турнирной таблице.
В параллельном матче «Кальяри» дома победил «Кремонезе» (1:0).
Источник: Таблица Серии А
Положение команд
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Хоккей
|
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|8
|7
|1
|0
|23-10
|22
|
2
|Лацио
|8
|7
|1
|0
|16-5
|22
|
3
|Рома
|8
|5
|3
|0
|19-6
|18
|
4
|Милан
|8
|5
|3
|0
|16-7
|18
|
5
|Комо
|8
|5
|2
|1
|14-7
|17
|
6
|Ювентус
|8
|4
|2
|2
|11-8
|14
|
7
|Фрозиноне
|8
|4
|2
|2
|17-13
|14
|
8
|Торино
|8
|4
|1
|3
|13-11
|13
|
9
|Кальяри
|8
|4
|1
|3
|6-9
|13
|
10
|Наполи
|8
|3
|2
|3
|13-10
|11
|
11
|Аталанта
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
12
|Лечче
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|
13
|Болонья
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
14
|Сассуоло
|8
|2
|2
|4
|12-16
|8
|
15
|Монца
|8
|2
|1
|5
|15-18
|7
|
16
|Дженоа
|8
|2
|1
|5
|6-13
|7
|
17
|Удинезе
|8
|1
|1
|6
|9-18
|4
|
18
|Фиорентина
|8
|1
|1
|6
|9-19
|4
|
19
|Парма
|8
|1
|1
|6
|5-15
|4
|
20
|Венеция
|8
|1
|0
|7
|6-17
|3
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38 тур
|27.10
|20:30
|Сассуоло – Лацио
|- : -
|27.10
|22:45
|Рома – Кальяри
|- : -
|27.10
|22:45
|Торино – Комо
|- : -
|28.10
|20:30
|Милан – Болонья
|- : -
|28.10
|20:30
|Парма – Удинезе
|- : -
|28.10
|20:30
|Венеция – Интер
|- : -
|28.10
|22:45
|Дженоа – Ювентус
|- : -
|28.10
|22:45
|Монца – Наполи
|- : -
|29.10
|20:30
|Фрозиноне – Лечче
|- : -
|29.10
|22:45
|Фиорентина – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|7
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|7
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|4
|
|
Рафик Бельгали
Торино
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|6
|1
|2
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|7
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|6
|1
|0
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