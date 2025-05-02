«Торино» дома сыграл вничью с «Венецией», Влашич отметился голом с пенальти

«Торино» на своем поле сыграл вничью с «Венецией» в матче 35-го тура серии А — 1:1.

У хозяев гол на 75-й минуте с пенальти забил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. У гостей единственный забитый мяч на счету хавбека Кике Переса (36-я).

«Торино» набрал 44 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Венеция» с 26 очками — на 18-й строчке.