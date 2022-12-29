«Торино» в феврале проведет переговоры о продлении контракта с главным тренером

«Торино» хочет продлить контракт с главным тренером Иваном Юричем. Однако переговоры откладываются до февраля: сейчас клуб сосредоточен на работе на трансферном рынке, сообщает Calciomarceto.

Ранее технический директор «Торино» Давиде Ваньяти продлил контракт с клубом до 2025 года.

«Торино» в нынешнем сезоне идет на 9-м месте в серии А, набрав 21 очко в 15 матчах.

Напомним, что за команду на правах аренды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.