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Сегодня, 18:35

«Торино» в феврале проведет переговоры о продлении контракта с главным тренером

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» хочет продлить контракт с главным тренером Иваном Юричем. Однако переговоры откладываются до февраля: сейчас клуб сосредоточен на работе на трансферном рынке, сообщает Calciomarceto.

Ранее технический директор «Торино» Давиде Ваньяти продлил контракт с клубом до 2025 года.

«Торино» в нынешнем сезоне идет на 9-м месте в серии А, набрав 21 очко в 15 матчах.

Напомним, что за команду на правах аренды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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