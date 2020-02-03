«Торино» уволит Маццари

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццари в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает Football Italia. Причина — неудовлетворительные результаты. В последних матчах туринская команда потерпела разгромные поражения от «Аталанты» (0:7) и «Лечче» (0:4), а также вылетела из Кубка Италии от «Милана» (2:4).

Маццари возглавил «Торино» в январе 2018 года и за это время одержал 37 побед, 24 раза сыграл вничью и потерпел 27 поражений. Туринцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Также они не смогли преодолеть квалификационный барьер Лиги Европы, уступив «Вулверхэмптону».

Основной кандидат на пост главного тренера — Морено Лонго, который ранее работал в «Торино» в молодежной команде. В декабре 2018 года его уволили из «Фрозиноне».