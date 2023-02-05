«Торино» дома обыграл «Удинезе», Миранчук провел на поле 87 минут
«Торино» дома обыграл «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:0.
В составе «быков» забил Янн Карамо на 49-й минуте. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.
«Торино» с 30 очками обогнал «Удинезе» (29 очков и 8-е место) и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице серии А.
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|21
|12
|4
|5
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|40
|
3
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
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|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
5
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|21
|11
|5
|5
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|38
|
6
|Милан
|20
|11
|5
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|37-29
|38
|
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|Торино
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|
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|8
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|29
|
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|
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|6
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|
13
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|20
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|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
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|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
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38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
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Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
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|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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