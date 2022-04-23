«Торино» дома выиграл у «Специи»

«Торино» дома выиграл у «Специи» в 34-м туре чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 2:1.

У хозяев дублем на 4-й и 69-й минутах отметился Саша Лукич. У гостей с пенальти на 90+6-й минуте встречи отличился Рей Манаж.

В турнирной таблице серии А «быки» закрепились на 11-й строчке с 43 очками после 33 матчей. «Специя» осталась на 15-м месте, имея 33 очка после 34 матчей.