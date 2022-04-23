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«Торино» дома выиграл у «Специи»

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«Торино» дома выиграл у «Специи» в 34-м туре чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 2:1.

У хозяев дублем на 4-й и 69-й минутах отметился Саша Лукич. У гостей с пенальти на 90+6-й минуте встречи отличился Рей Манаж.

В турнирной таблице серии А «быки» закрепились на 11-й строчке с 43 очками после 33 матчей. «Специя» осталась на 15-м месте, имея 33 очка после 34 матчей.

Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:1
Специя
Голы
Лукич, 4 (1:0), Лукич, 69 (2:0), Манай, 90+7 (2:1)
Торино
Милинкович-Савич Бремер (Джиджи, 76) Зима Родригес (Буонджорно, 46) Синго (Ансальди, 85) Войвода Лукич Риччи Пьяца (Брекало, 62) Санабрия Сек (Прат, 61)
Специя
Проведель Кивер Христов Феррер (Стрелец, 70) Амиан Эрлич (Антист, 46) Николау Коваленко Манай Гьяси Агудело
Предупреждения
Бремер 62’  -  Эрлич 3’, Николау 24’
Судьи
Герсини (Италия)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Специя
ФК Торино
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 1 : 3
23.04 16:00
Торино – Специя
 2 : 1
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
 - : -
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 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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