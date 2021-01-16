«Торино» в большинстве не сумел обыграть «Специю»

«Торино» и «Специя» сыграли вничью (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Хозяева играли в большинстве с восьмой минуты после удаления Луки Виньяли.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Торино» — «Специя» — 0:0

«Торино»: Сиригу, Мурру (Ансальди, 72), Иццо (Лянко, 46), Буонджорно (Дзадза, 46), Бремер, Синго, Линетти, Лукич, Сегре, Верди (Гояк, 76), Белотти.

«Специя»: Проведель, Терци, Маркицца (Рамос, 81), Виньяли, Шабо, Агуме, Побега (Эрлич, 87), Маджоре (Дейола, 87), Фариас (Эстевес, 20), Гьяси, Пикколи (Галабинов, 87).

Предупреждения: Побега, 17. Буонджорно, 34. Верде, 58. Лянко, 61. Маркицца, 76. Гьяси, 84. Линетти, 89.

Удаление: Виньяли, 8.

Судья: Фаббри.

16 января. Турин. Стадион Олимпийский.