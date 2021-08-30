Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Торино» согласовал условия полузащитника «Лестера» Прата

13:08
Теги:

«Торино» договорился о трансфере полузащитника «Лестера» Денниса Прата. Итальянский клуб возьмет 27-летнего бельгийца в аренду с опцией последующего выкупа, сообщает журналист Николо Скира.

За аренду итальянский клуб заплатит 1 миллионов евро, за сам трансфер — еще 15 млн. Сам Прат подпишет контракт по схеме «1+4» до 2026 года.

В прошлом сезоне Прат провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделав 2 голевые передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Телеведущий Соловьев назвал футболиста Мамаева ничтожеством
«Это самое смешное дерьмо, которое я видел». Что сказали бойцы ММА о поединке Джейка Пола и Тайрона Вудли
«Переход из бундеслиги в РПЛ — шаг назад? Нет — вперед!» Интервью новичка «Краснодара» Джона Кордобы
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд