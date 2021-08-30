«Торино» согласовал условия полузащитника «Лестера» Прата
13:08
«Торино» договорился о трансфере полузащитника «Лестера» Денниса Прата. Итальянский клуб возьмет 27-летнего бельгийца в аренду с опцией последующего выкупа, сообщает журналист Николо Скира.
За аренду итальянский клуб заплатит 1 миллионов евро, за сам трансфер — еще 15 млн. Сам Прат подпишет контракт по схеме «1+4» до 2026 года.
В прошлом сезоне Прат провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделав 2 голевые передачи.
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