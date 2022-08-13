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Сегодня, 10:17

«Торино» согласовал личные условия контракта с защитником «Аякса» Схюрсом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Торино» согласовал личные условия контракта с защитником «Аякса» Перром Схюрсом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры между клубами еще продолжаются. Руководства команд могут согласовать трансфер 22-летнего игрока за сумму около 9 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Сам защитник также желает перейти в итальянский клуб.

В прошлом сезоне Схюрс провел за «Аякс» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Контракт нидерландского защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Схюрс уже сыграл за «Аякс» два матча и пока не отметился результативными действиями. Порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://t.co/3l5tAqzbwQ
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