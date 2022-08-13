«Торино» согласовал личные условия контракта с защитником «Аякса» Схюрсом
«Торино» согласовал личные условия контракта с защитником «Аякса» Перром Схюрсом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, переговоры между клубами еще продолжаются. Руководства команд могут согласовать трансфер 22-летнего игрока за сумму около 9 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Сам защитник также желает перейти в итальянский клуб.
В прошлом сезоне Схюрс провел за «Аякс» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Контракт нидерландского защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
В сезоне-2022/23 Схюрс уже сыграл за «Аякс» два матча и пока не отметился результативными действиями. Порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: https://t.co/3l5tAqzbwQ
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14
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15
|Сампдория
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16
|Специя
|0
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17
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|0
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18
|Лечче
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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