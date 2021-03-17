«Торино» за 15 минут забил три гола «Сассуоло» и одержал волевую победу

«Торино» одержал волевую победу в матче 24-го тура чемпионата Италии. Команда из Турина одолела соперника со счетом 3:2.

После первого тайма «Торино» проигрывал со счетом 0:2: дубль оформил Доменико Беррарди. Но за последние 15 минут туринцы умудрились три раза поразить ворота соперника.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Торино» — «Сассуоло» — 3:2 (0:2)

Голы: Берарди, 6 (0:1). Берарди, 38 (0:2). Дзадза, 77 (1:2). Мандрагора, 86 (2:2). Дзадза, 90+2 (3:2).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Мурру (Войвода, 46), Иццо, Лянко, Бремер (Гояк, 56), Ринкон (Дзадза, 72), Мандрагора, Лукич (Верди, 46), Санабрия, Белотти (Бонаццоли, 87).

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Марлон, Рожериу, Феррари, Джуричич (Траоре, 61), Обианг, Маньянелли (Локателли, 60), Капуто, Дефрель (Бога, 61), Берарди (Пелузо, 76).

Предупреждения: Дефрель, 56. Санабрия, 72. Толян, 78.

Судья: Мариани (Италия).

17 марта. Турин. Стадион Олимпийский.