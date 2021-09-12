«Торино» разгромил «Салернитану» на своем поле
«Торино» разгромил «Салернитану» на своем поле в матче 7-го тура чемпионата Италии. Туринский клуб забил сопернику четыре безответных гола.
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
«Торино» — «Салернитана» — 4:0 (1:0)
Голы: Санабрия, 45 (1:0). Бремер, 65 (2:0). Побега, 87 (3:0). Лукич, 90+1 (4:0).
«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди (Эйна, 74), Родригес (Буонджорно, 62), Бремер, Синго, Зима, Линетти (Прат, 74), Мандрагора, Лукич, Санабрия (Ринкон, 85), Пьяца (Побега, 74).
«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер (Рибери, 67), Гальоло, Руджери (Раньери, 46), Ди Таккио, Оби (Л.Кулибали, 57), Мам.Кулибали (Шиавоне, 85), Кешрида, Бонаццоли, Сими (Джурич, 56).
Предупреждения: Бонаццоли, 42. Дьембер, 63.
Судья: Аурелиано (Италия).
12 сентября. Турин. Стадион Олимпийский.
«Специя» — «Удинезе» — 0:1 (0:0)
Гол: Самарджич, 89.
«Специя»: Зут, Сала (Бурабия, 70), Христов, Николау, Бастони (Реца, 86), Феррер, Коваленко (Верде, 62), Маджоре, Гьяси (Сальседо, 86), Колли (Агудело, 62), Антист.
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Молина (Соппи, 87), Арслан (Яяло, 87), Перейра, Уоллас (Макенго, 63), Деулофеу (Самарджич, 81), Пуссетто (Бету, 63).
Предупреждения: Пуссетто, 13. Арслан, 14. Николау, 14.
Судья: Гвида (Италия).
12 сентября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
«Кальяри» — «Дженоа» — 2:3 (1:0)
Голы: Жоау Педру, 16 — с пенальти (1:0). Чеппителли, 56 (2:0). Дестро, 59 (2:1). Фарес, 69 (2:2). Фарес, 78 (2:3).
«Кальяри»: Краньо, Чеппителли, Далберт, Дзаппа (Белланова, 65), Валюкевич (Касерес, 46), Карбони (Перейро, 82), Грасси (Нандес, 54), Дейола, Марин, Жоау Педру, Бальде (Фариас, 65).
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Максимович, Сабелли (Ванхейсден, 46), Бираски (Фарес, 46), Камбьясо, Стураро (Каллон, 46), Туре, Ровелла, Пандев (Экубан, 60), Дестро (Бехрами, 84).
Предупреждения: Бираски, 11. Сабелли, 15. Чеппителли, 35. Каллон, 58. Жоау Педру, 62.
Судья: Пайретто (Италия).
12 сентября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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