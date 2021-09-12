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«Торино» разгромил «Салернитану» на своем поле

18:00
12 сентября. «Торино» — «Салернитана» — 4:0. С мячом Кристиан Ансальди. Фото ФК «Торино».
12 сентября. «Торино» — «Салернитана» — 4:0. С мячом Кристиан Ансальди. Фото ФК «Торино».
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«Торино» разгромил «Салернитану» на своем поле в матче 7-го тура чемпионата Италии. Туринский клуб забил сопернику четыре безответных гола.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Торино» — «Салернитана» — 4:0 (1:0)

Голы: Санабрия, 45 (1:0). Бремер, 65 (2:0). Побега, 87 (3:0). Лукич, 90+1 (4:0).

«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди (Эйна, 74), Родригес (Буонджорно, 62), Бремер, Синго, Зима, Линетти (Прат, 74), Мандрагора, Лукич, Санабрия (Ринкон, 85), Пьяца (Побега, 74).

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер (Рибери, 67), Гальоло, Руджери (Раньери, 46), Ди Таккио, Оби (Л.Кулибали, 57), Мам.Кулибали (Шиавоне, 85), Кешрида, Бонаццоли, Сими (Джурич, 56).

Предупреждения: Бонаццоли, 42. Дьембер, 63.

Судья: Аурелиано (Италия).

12 сентября. Турин. Стадион Олимпийский.

«Специя» — «Удинезе» — 0:1 (0:0)

Гол: Самарджич, 89.

«Специя»: Зут, Сала (Бурабия, 70), Христов, Николау, Бастони (Реца, 86), Феррер, Коваленко (Верде, 62), Маджоре, Гьяси (Сальседо, 86), Колли (Агудело, 62), Антист.

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Молина (Соппи, 87), Арслан (Яяло, 87), Перейра, Уоллас (Макенго, 63), Деулофеу (Самарджич, 81), Пуссетто (Бету, 63).

Предупреждения: Пуссетто, 13. Арслан, 14. Николау, 14.

Судья: Гвида (Италия).

12 сентября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

«Кальяри» — «Дженоа» — 2:3 (1:0)

Голы: Жоау Педру, 16 — с пенальти (1:0). Чеппителли, 56 (2:0). Дестро, 59 (2:1). Фарес, 69 (2:2). Фарес, 78 (2:3).

«Кальяри»: Краньо, Чеппителли, Далберт, Дзаппа (Белланова, 65), Валюкевич (Касерес, 46), Карбони (Перейро, 82), Грасси (Нандес, 54), Дейола, Марин, Жоау Педру, Бальде (Фариас, 65).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Максимович, Сабелли (Ванхейсден, 46), Бираски (Фарес, 46), Камбьясо, Стураро (Каллон, 46), Туре, Ровелла, Пандев (Экубан, 60), Дестро (Бехрами, 84).

Предупреждения: Бираски, 11. Сабелли, 15. Чеппителли, 35. Каллон, 58. Жоау Педру, 62.

Судья: Пайретто (Италия).

12 сентября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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