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Сегодня, 23:37

«Рома» разгромила «Торино» в последнем туре сезона серии А

Читать «СЭ» в
«Торино» — «Рома» — 0:3.
Фото Global Look Press

«Рома» на выезде разгромила «Торино» в матче последнего 38-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе римлян дубль на счету Тэмми Абрахама. Ударом с пенальти счет до крупного довел Лоренцо Пеллегрини.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью вышли на пятое место в серии А (63 очка) и сравнялись по очкам с «Лацио», у которых остался матч в запасе.

«Торино» остался на 10-м месте (50 очков).

Италия. Серия А. 38-й тур
20 мая, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:3
Рома
Голы
Абрахам, 33 (0:1), Абрахам, 42 (0:2), Пеллегрини, 78 (0:3)
Торино
Бериша Зима Родригес (Буонджорно, 46) Ансальди (Пьяца, 46) Эйна Побега Лукич Прат Риччи (Мандрагора, 84) Белотти (Пеллегри, 68) Брекало (Сек, 46)
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Манчини Кумбулла Спинаццола (Винья, 82) Пеллегрини (Эль-Шаарави, 83) Верету Сержиу Оливейра (Карсдорп, 58) Залевски (Кристанте, 58) Абрахам Шомуродов (Дзаньоло, 76)
Предупреждения
Ансальди 21’, Буонджорно 78’  -  Роджер Ибаньес 20’, Шомуродов 76’
Судьи
Иррати (Италия)
ФК Рома
ФК Торино
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
6
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
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Чиро Иммобиле

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Лацио

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Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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