«Рома» разгромила «Торино» в последнем туре сезона серии А

«Рома» на выезде разгромила «Торино» в матче последнего 38-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе римлян дубль на счету Тэмми Абрахама. Ударом с пенальти счет до крупного довел Лоренцо Пеллегрини.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью вышли на пятое место в серии А (63 очка) и сравнялись по очкам с «Лацио», у которых остался матч в запасе.

«Торино» остался на 10-м месте (50 очков).