"Торино" разгромил "Кьево" и поднялся на шестое место

"Торино" с разгромным счетом обыграл "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (3:0). Голами отметились нападающие Андреа Белотти и Симоне Дзадза, а также хавбек Томас Ринкон.

"Торино" набрал 41 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Кьево" с 10 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Торино" - "Кьево" - 3:0 (0:0)

Голы: Белотти, 76 (1:0). Ринкон, 90+2 (2:0). Дзадза, 90+3 (3:0).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Мейте (Ринкон, 82), Базелли, Лукич (Дзадза, 51), Яго Фальке (Беренгер, 62), Белотти.

"Кьево": Соррентино, Скелотто (Депаоли, 18), Барба, Бани, Ярошиньски (Андреолли, 74), Ригони, Диуссе, Джорджевич, Меджорини (Стемпиньски, 64), Джаккерини, Лерис.

Предупреждения: Лукич, 33. Диуссе, 68. Ригони, 73. Бани, 78. Стемпиньски, 86.

Судья: Ла Пенна.

03 марта. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

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