«Торино» разгромил «Брешию». Белотти и Беренгер сделали по дублю
В матче 12-го тура чемпионата Италии «Брешиа» принимала «Торино». Гости одержали победу со счетом 4:0.
По дублю на свой счет записали Андреа Белотти, который дважды реализовал пенальти, и Алехандро Беренгер.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Брешиа» — «Торино» — 0:4 (0:2)
Голы: Белотти, 17 — с пенальти (0:1). Белотти, 26 — с пенальти (0:2). Беренгер, 75 (0:3). Беренгер, 80 (0:4).
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Маньяни, Чистана, Ромулу, Шпалек (Доннарумма, 60), Бизоли, Тонали, Балотелли (Мартелла, 46), Ай (Змрхал, 84).
«Торино»: Сиригу, Ансальди (Де Сильвестри, 78), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Мейте, Лукич (Лаксальт, 67), Верди (Беренгер, 62), Белотти.
Предупреждения: Чистана, 15. Матею, 26. Ансальди, 35. Лукич, 59. Маньяни, 61. Мейте, 73. Тонали, 86.
Удаление: Матею, 41.
Судья: Гвида (Италия).
9 ноября. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/