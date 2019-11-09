«Торино» разгромил «Брешию». Белотти и Беренгер сделали по дублю

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Брешиа» принимала «Торино». Гости одержали победу со счетом 4:0.

По дублю на свой счет записали Андреа Белотти, который дважды реализовал пенальти, и Алехандро Беренгер.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Брешиа» — «Торино» — 0:4 (0:2)

Голы: Белотти, 17 — с пенальти (0:1). Белотти, 26 — с пенальти (0:2). Беренгер, 75 (0:3). Беренгер, 80 (0:4).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Маньяни, Чистана, Ромулу, Шпалек (Доннарумма, 60), Бизоли, Тонали, Балотелли (Мартелла, 46), Ай (Змрхал, 84).

«Торино»: Сиригу, Ансальди (Де Сильвестри, 78), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Мейте, Лукич (Лаксальт, 67), Верди (Беренгер, 62), Белотти.

Предупреждения: Чистана, 15. Матею, 26. Ансальди, 35. Лукич, 59. Маньяни, 61. Мейте, 73. Тонали, 86.

Удаление: Матею, 41.

Судья: Гвида (Италия).

9 ноября. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

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