«Торино» претендует на полузащитника «Байера» Паласиоса

«Торино» претендует на полузащитника «Байера» Эсекиэля Паласиоса, сообщает Tuttosport.

Немецкий клуб оценивает новоиспеченного чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел в бундеслиге 10 матчей и забил 1 гол.

На ЧМ-2022 в Катаре он принял участие в 2 матчах, но в общей сложности провел на поле только 47 минут.

Паласиос перешел в «Байер» из «Ривер Плейта» в 2020 году за 17 миллионов евро.