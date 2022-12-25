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Сегодня, 22:39

«Торино» претендует на полузащитника «Байера» Паласиоса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» претендует на полузащитника «Байера» Эсекиэля Паласиоса, сообщает Tuttosport.

Немецкий клуб оценивает новоиспеченного чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел в бундеслиге 10 матчей и забил 1 гол.

На ЧМ-2022 в Катаре он принял участие в 2 матчах, но в общей сложности провел на поле только 47 минут.

Паласиос перешел в «Байер» из «Ривер Плейта» в 2020 году за 17 миллионов евро.

ФК Байер
ФК Торино
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 - : -
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 - : -
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