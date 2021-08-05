«Торино» предложил Белотти контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро

Форвард «Торино» Андреа Белотти может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство туринского клуба предложило 27-летнему итальянцу контракт до 2025 года, а также зарплату в 3,2 млн евро плюс бонусы. Сам игрок пока размышляет о том, где продолжит карьеру.

Сообщалось об интересе к Белотти со стороны «Зенита», однако сам футболист не намерен переезжать в Россию.

В минувшем сезоне Белотти провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.