Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Торино» предложил Белотти контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро

04:09
Теги:

Форвард «Торино» Андреа Белотти может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство туринского клуба предложило 27-летнему итальянцу контракт до 2025 года, а также зарплату в 3,2 млн евро плюс бонусы. Сам игрок пока размышляет о том, где продолжит карьеру.

Сообщалось об интересе к Белотти со стороны «Зенита», однако сам футболист не намерен переезжать в Россию.

В минувшем сезоне Белотти провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Огненные полуфиналы в волейболе и водном поло, олимпийский дебют Ласицкене. Чего ждать на Олимпиаде 5 августа
Почему настоящим отцом Марии Голубкиной назвали Баталова
Двое мужчин шокировали прохожих сексом в центре Нижнего Тагила
США и Израиль обсудили нападение на танкер в Аравийском море
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд