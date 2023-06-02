«Торино» пока не принял никакого решения по Миранчуку, будущее футболиста под вопросом
Будущее российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука на данный момент находится под вопросом. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечает источник, многие клубы чемпионата Италии продолжают следить за футболистом, однако никаких предметных предложений пока нет.
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.
Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|
2
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|
3
|Интер
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|
4
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|
8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|
9
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|
10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|
11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|
14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|
15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|
16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|
19
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|- : -
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|- : -
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|- : -
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|- : -
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|- : -
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|- : -
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|- : -
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|25
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|23
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6