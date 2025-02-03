«Торино» подписал Казадеи из «Челси»

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи подписал контракт с «Торино», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до лета 2029 года.

В текущем сезоне Казадеи провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.