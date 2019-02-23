"Торино" победил "Аталанту" и поднялся на 6-е место

"Торино" обыграл "Аталанту" в матче 25-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились защитник Армандо Иццо и форвард Яго Фальке.
"Торино" набрал 38 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Аталанта" с таким же количеством баллов располагается на 7-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
25-й тур
"Торино" - "Аталанта" - 2:0 (1:0)
Голы: Иццо, 42 (1:0). Яго Фальке, 46 (2:0).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна, Мейте (Ансальди, 66), Базелли (Миллико, 90+3), Лукич, Яго Фальке (Беренгер, 81), Белотти.
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Джимсити, Гозенс (Кулушевски, 18. Барроу, 71), Кастань (Реца, 79), Манчини, Иличич, Пашалич, Фройлер, Сапата.
Предупреждения: Кастань, 7. Нкулу, 78. Беренгер, 90+4.
Судья: Орсато.
23 февраля. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".