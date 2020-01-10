«Торино» по пенальти обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Торино» выиграл у «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Победитель определился в серии пенальти.
Туринская команда в четвертьфинале встретится с победителем матча «Милан» — СПАЛ.
Кубок Италии
1/8 финала
«Торино» — «Дженоа» — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:3
Голы: Фавилли, 14 (0:1). Де Сильвестри, 23 (1:1).
Серия пенальти: Белотти — 1:0. Дестро — 1:1. Миллико — 2:1. Фавилли — 2:2. Ринкон — 3:2. Кассата — 3:3. Эйна — 4:3. Радованович — 4:3 (вратарь). Беренгер — 5:3.
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 82), Джиджи, Бонифаци (Нкулу, 102), Бремер, Мейте, Лаксальт, Лукич (Ринкон, 77), Дзадза (Миллико, 91), Белотти, Беренгер.
«Дженоа»: Раду, Сапата (Эль-Ямик, 53), Баррека, Гольданига, Гильоне, Ромеро, Бехрами (Радованович, 65), Шене (Стураро, 106), Кассата, Агудело (Дестро, 71), Фавилли.
Предупреждения: Ромеро, 29. Мейте, 29. Эль-Ямик, 62. Эйна, 97. Радованович, 107.
Удаление: Мейте, 105+1.
Судья: Сакки (Италия).
9 января. Турин. Стадион Олимпийский.