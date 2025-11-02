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«Торино» сыграл вничью с «Пизой»

Алина Савинова

«Торино» на своем поле сыграл вничью с «Пизой» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Два первых гола в этой игре забил форвард гостей Стефано Морено. Мячи хозяев отыграли Джованни Симеоне и Че Адамс.

На 45-й минуте главный тренер туринцев Марко Барони получил красную карточку.

«Торино» набрал 13 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Пиза» с 6 баллами располагается на 17-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
02 ноября 2025, 17:00. Олимпийский (Турин)
Торино
2:2
Пиза

В другом матче дня «Фиорентина» уступила «Лечче» со счетом 0:1.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
02 ноября 2025, 17:00. Артемио Франки (Флоренция)
Фиорентина
0:1
Лечче

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