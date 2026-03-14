«Торино» разгромил «Парму» благодаря двум автоголам
«Торино» выиграл у «Пармы» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Турине.
Нападающий хозяев Джованни Симеоне на 3-й минуте открыл счет. В середине первого тайма гости отыгрались — забил Матео Пеллегрино. В начале второй половины туринская команда за 2 минуты довела счет до 3:1 благодаря двум автоголам. В концовке встречи Дуван Сапата забил четвертый мяч «Торино».
«Торино» набрал 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» идет на 12-й строчке — 34 очка.
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17
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18
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|Парма – Кальяри
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|Торино – Милан
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