Матч «Торино» и «Пармы» в серии А завершился нулевой ничьей

«Торино» и «Парма» не смогли определить победителя в матче 19-го тура серии А. Игра прошла в Турине и завершилась со счетом 0:0.

После этого матча «Торино» с 21 очком вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Парма» (19) поднялась на 14-ю позицию.

Туринцы 11 января примут на своем поле «Ювентус». Желто-синие на следующий день отправятся в гости к «Дженоа».