«Торино» отклонил предложение «Бешикташа» по Дзадзе

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза попал в сферу интересов «Бешикташа». Турецкий клуб предложил «быкам» за 28-летнего итальянца 10 миллионов евро, однако получил отказ, сообщает Tuttosport.

Руководство «Торино» считает эту сумму недостаточной и ждет улучшенного предложения.

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что Симоне Дзадза в январе покинет «Торино». В текущем сезоне форвард провел 19 матчей, в который забил шесть голов.