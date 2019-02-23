"Торино" оформил пять "сухарей" подряд впервые с 1985 года

Матч с "Аталантой", в котором "Торино" выиграл со счетом 2:0, стал пятым "сухим" подряд для команды из Турина.

Подобная серия без пропущенных голов случилась с командой с севера Италии впервые с 1985 года. Во всех этих пяти поединках ворота "Торино" защищал Сальваторе Сиригу. В то же время, "Аталанта" в последний раз сохраняла свои ворота в неприкоснованности 7 октября, в матче с "Сампдорией" (1:0).

На данный момент, "Торино" занимает шестое место в турнирной таблице серии А. В 25 матчах команда Вальтера Маццарри набрала 38 очков.

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