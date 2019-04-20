"Торино" обыграл "Дженоа" благодаря голу Ансальди и вышел на шестое место в серии A

"Лацио" проиграл дома "Кьево" в матче 33-го тура чемпионата Италии. В другой встрече "Торино" взял верх над "Дженоа" и поднялся на шестое место в таблице серии A. Единственный мяч провел бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Кальяри" - "Фрозиноне" - 1:0 (1:0)

Гол: Жоау Педру, 27 - с пенальти.

"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван (Романья, 61), Ликояннис, Чеппителли, Фараго, Чигарини, Бирса (Падоин, 73), Ионицэ, Жоау Педру (Дейола, 85), Паволетти.

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано (Пинамонти, 62), Гольданига, Майелло, Вальцания (Тротта, 80), Бегетто, Чано, Чофани (Дионизи, 76), Паганини.

Предупреждения: Фараго, 57. Жоау Педру, 82. Чано, 90+2.

Удаление: Фараго, 79.

Судья: Абиссо.

20 апреля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

"Удинезе" - "Сассуоло" - 1:1 (0:1)

Голы: Сенси, 31 (0:1). Лирола, 80 - в свои ворота (1:1).

"Удинезе": Муссо, Де Майо (Лазанья, 57), Самир, Трост-Эконг (Теодорчик, 76), Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана (Сандру, 17), Окака Чука, Д`Алессандро, де Пауль, Пуссетто.

"Сассуоло": Консильи, Рожериу, Лирола, Феррари, Маньяни (Пелузо, 46), Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли, Бога (Данкан, 85), Сенси (Локателли, 65), Берарди.

Предупреждения: Мандрагора, 14. Мерих Демирал, 25. Сандру, 28. Стрюгер Ларсен, 70. Локателли, 79.

Судья: Пайретто.

20 апреля. Удине. Стадион "Dacia Arena".

"Лацио" - "Кьево" - 1:2 (0:0)

Голы: Виньято, 49 (0:1). Хетемай, 51 (0:2). Кайседо, 67 (1:2).

"Лацио": Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 16), Ачерби, Дурмиси, Габаррон (Пароло, 38), Марушич, Бадель (Корреа, 58), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Кайседо, Иммобиле.

"Кьево": Шемпер, Цесар, Барба, Бани, Хетемай, Ригони (Диуссе, 69), Депаоли, Меджорини, Стемпиньски (Пеллиссьер, 83), Лерис, Виньято (Кийен, 77).

Предупреждения: Депаоли, 40. Ригони, 55. Диуссе, 73. Хетемай, 90+4.

Удаление: Милинкович-Савич, 34.

Судья: Киффи.

20 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

"Болонья" - "Сампдория" - 3:0 (0:0)

Голы: Тонелли, 54 - в свои ворота (1:0). Пульгар, 69 (2:0). Орсолини, 83 (3:0).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра (Хеландер, 88), Мбай, Лянко, Джемаили (Поли, 76), Сориано (Донса, 86), Пульгар, Паласио, Крейчи, Сансоне, Орсолини.

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру (Янкто, 81), Тонелли, Андерсен, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 59), Прат, Линетти (Капрари, 67), Квальярелла, Дефрель.

Предупреждения: Мурру, 41. Сала, 48. Сориано, 52. Андерсен, 53. Орсолини, 58. Тонелли, 68.

Судья: Мариани.

20 апреля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

"Дженоа" - "Торино" - 0:1 (0:0)

Гол: Ансальди, 58.

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Ромеро, Мигел Велозу (Бесса, 65), Радованович, Лазович, Стураро (Ролон, 33), Лерагер, Санабрия (Куаме, 53), Лападула.

"Торино": Сиригу, Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 84), Белотти, Беренгер (Париджини, 72).

Предупреждения: Лерагер, 9. Нкулу, 20. Ролон, 51. Мигел Велозу, 55. Моретти, 78. Базелли, 82. Париджини, 88. Радованович, 89.

Судья: Довери.

20 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Эмполи" - СПАЛ - 2:4 (1:2)

Голы: Капуто, 22 (1:0). Петанья, 38 - с пенальти (1:1). Флоккари, 44 (1:2). Траоре, 47 (2:2). Петанья, 60 (2:3). Антенуччи, 88 (2:4).

"Эмполи": Дронговски, Майетта (Расмуссен, 15), Делль`Орко (Мчедлидзе, 46), Весели, Николау, Ди Лоренцо, Капецци (Бриги, 73), Беннасер, Крунич, Траоре, Капуто.

СПАЛ: Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Мурджа, Коста, Лаццари (Фелипе, 86), Флоккари (Антенуччи, 83), Петанья (Скьяттарелла, 90).

Предупреждения: Лаццари, 30. Ционек, 40. Траоре, 52. Петанья, 62. Миссироли, 71. Бриги, 76. Мурджа, 82. Крунич, 90+1.

Судья: Рокки.

20 апреля. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".