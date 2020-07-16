«Торино» обыграл «Дженоа»

«Торино» в матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл «Дженоа» со счетом 3:0.

Голами отметились Бремер, Саша Лукич и Андреа Белотти.

После этого матча «Торино» с 37 очками расположились на 15-м месте в турнирной таблице, «Дженоа» с 30 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Торино» — «Дженоа» — 3:0 (1:0)

Голы: Бремер, 32 (1:0). Лукич, 76 (2:0). Белотти, 90 (3:0).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Эйна, 67), Нкулу, Лянко (Иццо, 61), Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза, Верди (Лукич, 67), Белотти (Синго, 90+5).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Баррека (Кришито, 59), Гольданига, Бираски (Гильоне, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 75), Яго Фальке (Дестро, 67), Санабрия (Пандев, 59), Пинамонти.

Предупреждения: Мазиелло, 23. Гольданига, 26. Лянко, 53. Дзадза, 86.

Судья: Рокки (Италия).

16 июля. Турин. Стадион Олимпийский.