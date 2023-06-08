«Торино» объявил о переходе 22-летнего румынского вратаря Попы

«Торино» объявил о переходе вратаря румынского клуба «Волунтари» Михая Попы.

«Быки» подписали 22-летнего голкипера на правах свободного агента — контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

В этом сезоне на его счету 38 матчей, в которых он пропустил 45 голов и в 13 матчах сыграл на ноль.