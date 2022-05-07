«Наполи» победил «Торино» в чемпионате Италии

«Наполи» победил «Торино» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил Фабиан Руис.

«Наполи» набрал 73 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Торино» 47 очков и 10-я позиция.