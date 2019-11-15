Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Торино» намерен расстаться зимой с несколькими игроками

17:28
Теги:

«Торино» намерен расстаться зимой с несколькими игроками. Клуб хочет облегчить зарплатную ведомость, сообщает Tuttosport.

Речь идет о пятерых игроках: Кевине Бонифаци (на него претендуют «СПАЛ» и «Болонья»), Симоне Дзадзе, Яго Фальке, Витторио Париджини и Симоне Эдере.

На данный момент команда из Турина занимает 12-е место в чемпионате Италии, набрав 14 очков.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир