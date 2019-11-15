«Торино» намерен расстаться зимой с несколькими игроками. Клуб хочет облегчить зарплатную ведомость, сообщает Tuttosport.

Речь идет о пятерых игроках: Кевине Бонифаци (на него претендуют «СПАЛ» и «Болонья»), Симоне Дзадзе, Яго Фальке, Витторио Париджини и Симоне Эдере.

На данный момент команда из Турина занимает 12-е место в чемпионате Италии, набрав 14 очков.

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