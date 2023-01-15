«Торино» близок к завершению сделки с «Ромой» по Шомуродову

«Торино» близок к завершению сделки по аренде нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, клуб уже согласовал условия контракта с 27-летним узбеком. Также туринцы близки к подписанию полузащитника «Вероны» Ивана Илича.

В сезоне-2022/23 Шомуродов принял участие в 8 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 151 минуту и забил 1 гол.