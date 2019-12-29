«Торино» нацелился на хавбека «Сампдории». Летом к нему был интерес в России

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес входит в сферу интересов «Торино», сообщает La Stampa. Действующий контракт 29-летнего хавбека с «блучеркьяти» рассчитан до июня 2021 года, при этом игрок сборной Уругвая по-прежнему считается легионером, поскольку не имеет паспорта гражданина ЕС.

Летом итальянские СМИ писали об интересе к Рамиресу из России. Писалось, что футболистом интересуются «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».

Рамирес был приобретен «Сампдорией» в августе 2017 года у «Мидлсбро» за 9 миллионов евро. В текущем сезоне серии А он провел 10 матчей за генуэзцев, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.