«Торино» на выезде обыграл «Дженоа»

В перенесенном матче третьего тура чемпионата Италии «Дженоа» уступил «Торино» (1:2).

В составе победителей отличился Саша Лукич, еще один мяч в свои ворота забил Лука Пеллегрини. В концовке игры один мяч отыграл Джанлука Скамакка.

Во втором тайме у хозяев на замену вышел бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито, у гостей — другой экс-зенитовец Кристиан Ансальди, выступавший также за «Рубин».

Туринский клуб набрал четыре очка и занимает 18-е место. У генуэзцев на очко больше и 17-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Дженоа» — «Торино» — 1:2 (0:2)

Голы: Лукич, 10 (0:1). Пеллегрини, 26 — в свои ворота (0:2). Скамакка, 90+4 (1:2).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Гольданига (Бани, 46), Гильоне, Пеллегрини (Кришито, 67), Бадель, Зайц (Пандев, 46), Лерагер, Ровелла (Дестро, 88), Пьяца (Париджини, 67), Скамакка.

«Торино»: Сиригу, Мурру (Родригес, 54), Лянко, Бремер, Синго (Войвода, 74), Ринкон, Линетти (Ансальди, 88), Лукич, Гояк (Мейте, 53), Верди (Бонаццоли, 54), Белотти.

Предупреждения: Гояк, 23. Бадель, 31. Ринкон, 45+3. Ровелла, 51. Синго, 68. Лукич, 90+3.

Судья: Валери.

4 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».