«Торино» может возглавить Барони

Руководство «Торино» намерено назначить главным тренером бывшего наставника «Лацио» Марко Барони, сообщает Football Italia.

По данным источника, стороны обсудят детали контракта до конца текущей недели.

Барони работал в «Лацио» в сезоне-2024/25. В последнем туре серии А команда сенсационно проиграла аутсайдеру «Лечче» (0:1) и осталась вне зоны еврокубков, заняв 7-е место. После этого Барони уволили.

«Торино» в сезоне-2024/25 занял 11-е место в серии А.