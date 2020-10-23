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«Торино» может уволить главного тренера

19:06
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Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло оказался под угрозой увольнения, сообщает Tuttosport. Руководство пока готово дать ему еще шанс проявить себя, но хочет видеть положительные результаты.

«Торино» проиграл все 3 матча на старте сезона в серии А и располагается на последнем месте в турнирной таблице. Если в следующих турах ситуация у команды не улучшится, руководство будет рассматривать вопрос об отставке Джампаоло.

Кандидатами на пост нового тренера «Торино» считаются Давиде Никола и Роберто Донадони.

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