«Торино» может уволить главного тренера
Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло оказался под угрозой увольнения, сообщает Tuttosport. Руководство пока готово дать ему еще шанс проявить себя, но хочет видеть положительные результаты.
«Торино» проиграл все 3 матча на старте сезона в серии А и располагается на последнем месте в турнирной таблице. Если в следующих турах ситуация у команды не улучшится, руководство будет рассматривать вопрос об отставке Джампаоло.
Кандидатами на пост нового тренера «Торино» считаются Давиде Никола и Роберто Донадони.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.