«Торино» может арендовать Миранчука с опцией выкупа
16:30
«Торино» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Клуб может взять 26-летнего россиянина в аренду с опцией последующего выкупа, сообщает Calciomercato.
Ранее появлялась информация, что на полузащитника сборной России также претендуют «Дженоа», «Верона» и «Сассуоло».
В этом сезоне на счету Миранчука шесть встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз хавбек играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.
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