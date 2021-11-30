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«Торино» может арендовать Миранчука с опцией выкупа

16:30
Алексей Миранчук. Фото Reuters
Алексей Миранчук. Фото Reuters
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«Торино» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Клуб может взять 26-летнего россиянина в аренду с опцией последующего выкупа, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что на полузащитника сборной России также претендуют «Дженоа», «Верона» и «Сассуоло».

В этом сезоне на счету Миранчука шесть встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз хавбек играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.

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Иван Шитик все материалы автора

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