«Торино» может арендовать Миранчука с опцией выкупа

«Торино» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Клуб может взять 26-летнего россиянина в аренду с опцией последующего выкупа, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что на полузащитника сборной России также претендуют «Дженоа», «Верона» и «Сассуоло».

В этом сезоне на счету Миранчука шесть встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз хавбек играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.