«Торино» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Торино» и «Милан» сыграют в чемпионате Италии 8 декабря

«Торино» и «Милан» сыграют в матче 14-го тура чемпионата Италии в понедельник, 8 декабря. Игру примет Олимпийский стадион в Турине (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Торино» — «Милан» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур.

08 декабря 2025, 22:45. Олимпийский (Турин)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.35 мск. Встречу также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

В чемпионате Италии-2025/26 «Торино» набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице, а «Милан» с 28 очками идет третьим.

В предыдущем матче чемпионата гранатовые уступили «Лечче» (1:2), а соперником миланцев был «Лацио» (0:1).