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«Торино» — «Лацио»: смотреть трансляцию матча серии А

«Торино» сыграет с «Лацио» в чемпионата Италии по футболу 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Паоло Ваноли, главный тренер «Торино».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Торино» и «Лацио» встретятся в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 29 сентября. Игра состоится на олимпийском стадионе «Гранде-Торино» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Торино» — «Лацио» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

По итогам 5-ти туров серии А гранатовые набрали 11 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с семью баллами идут на восьмой строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 6-й тур
29 сент, 13:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Лацио

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
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ФК Торино
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
2
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
3
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
4
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
5
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
8
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
9
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
10
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
11
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
12
 Верона 5 2 0 3 8-8 6
13
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
14
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
15
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
16
 Комо 5 1 2 2 6-9 5
17
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
18
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
19
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 21:45
Милан – Лечче
 3 : 0
28.09 16:00
Удинезе – Интер
 2 : 3
28.09 19:00
Дженоа – Ювентус
 0 : 3
28.09 21:45
Болонья – Аталанта
 1 : 1
29.09 13:30
Торино – Лацио
 - : -
29.09 16:00
Рома – Венеция
 - : -
29.09 16:00
Комо – Верона
 - : -
29.09 19:00
Эмполи – Фиорентина
 - : -
29.09 21:45
Наполи – Монца
 - : -
30.09 21:45
Парма – Кальяри
 - : -
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 3
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
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