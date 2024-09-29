«Лацио» на выезде одержал победу над «Торино»

«Лацио» на выезде победил «Торино» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Голы гостей в этой игре забили Маттео Гендузи, Булайе Диа и Тиджани Нослин. У хозяев отличились Че Адамс и Сауль Коко.

«Лацио» набрал 10 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице серии А. У «Торино» 11 баллов и четвертая позиция.