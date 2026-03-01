«Торино» забил два безответных гола «Лацио»

«Торино» победил «Лацио» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:0.

На 21-й минуте счет открыл Джованни Симеоне. На 53-й минуте Дуван Сапата с передачи Рафаэля Обрадора забил второй гол хозяев.

«Лацио» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей и с 34 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Торино» набрал 30 очков и поднялся на 14-ю строчку.

В следующем туре туринцы 6 марта сыграют с «Наполи», а команда из Рима 9 марта встретится с «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

01 марта, 20:00. Олимпийский (Турин)

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