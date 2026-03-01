«Торино» и «Лацио» встретятся в матче 27-го тура итальянской серии А в воскресенье, 1 марта. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Турине и начнется в 20.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Торино» — «Лацио» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

01 марта, 20:00. Олимпийский (Турин)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Торино» набрал 27 очков в 26 турах чемпионата Италии, «Лацио» — 34 очка. В 26-м туре «Торино» проиграло «Дженоа» со счетом 0:3, а «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0).