«Торино» благодаря голу Влашича обыграл «Кремонезе» и прервал серию из трех поражений

«Торино» на своем поле победил «Кремонезе» в матче 15-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил Никола Влашич. Бывший полузащитник ЦСКА отметился результативным действием в шестом матче подряд, включая игры за сборную Хорватии.

«Торино» прервал серии из трех поражений и шести матчей без побед. С 17 очками туринцы поднялись на 12-е место в Серии А.

«Кремонезе» (20 очков) идет девятым в турнирной таблице.