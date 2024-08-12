«Торино» обыграл «Козенцу», «Сампдория» вырывала победу у «Комо» в Кубке Италии

Читать «СЭ» в

«Торино» обыграло «Козенцу» в первом раунде Кубка Италии — 2:0. Команду победителей возглавляет экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

В параллельных матчах турнира «Сампдория» в серии пенальти обыграла «Комо» (1:1, пенальти — 4:3). Рафаэль Варан в дебютной встрече получил травму.

«Брешия» оказалась сильнее «Венеции» (3:1), «Парма» проиграла «Палермо» (0:1).

Таким образом, «Брешия», «Палермо», «Торино» и «Сампдория» вышли во второй раунд Кубка Италии.