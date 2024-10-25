«Торино» Ваноли победил «Комо» Фабрегаса в серии А

«Торино» дома обыграл «Комо» в матче 9-го тура серии А — 1:0.

У «быков» гол на 75-й минуте забил Алю Нжие.

Команда Паоло Ваноли прервала серию из трех поражений подряд в серии А. Туринцы набрали 14 очков и занимают шестое место в таблице чемпионата.

«Комо» под руководством Сеска Фабрегаса занимает 14-ю строчку — 9 очков.