«Комо» разгромил «Торино» со счетом 5:1

«Комо» на выезде разгромил «Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 5:1.

У гостей дубль оформил Джейден Аддай, по одному голу забили Хакобо Рамон, Нико Пас и Мартин Батурина. Две результативные передачи сделали Хесус Родригес и Максимо Перроне. У хозяев пенальти реализовал Никола Влашич.

«Комо» набрал 21 очко и поднялся на 6-е место в таблице Серии А. Команда Сеска Фабрегаса обошла «Ювентус» (20 очков) в турнирной таблице. «Торино» с 14 очками — на 12-й строчке.